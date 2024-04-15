Умер 75-летний музыкант и актер Ричард Горовиц. Об этом сообщает издание ANSA, ссылаясь на информацию от его близких.

Источник не сообщает причину смерти артиста, родственники тоже ничего не говорят.

На счету знаменитости создание музыкальных композиций к нескольким десяткам кинокартин. В 1991 году он победил в номинации «Лучший саундтрек» и был удостоен награды «Золотой глобус» за музыку к фильму «Под покровом небес». Роли в картине исполнили Джон Малкович, Дебра Уингер и Кэмпбелл Скотт.

Ричард Горовиц родился в Нью-Йорке в 1949 году. Его творчество началось в 1990-х годах. В фильмографии мужчины есть такие картины, как «Атлантида», «Башня», «Четыре храбреца», «Обманутое доверие», «Тень Фараона», «Три сезона», «Каждое воскресенье». Также он работал над драмой с Сергеем Безруковым «Матч».

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