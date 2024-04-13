Умер заслуженный артист РСФСР Александр Шабунио. Об этом сообщили на официальном сайте Екатеринбургского театра оперы и балета.

Александр Шабунио скончался 12 апреля в возрасте 88 лет. Подробности и причины смерти артиста не называются.

Заслуженный артист РСФСР в 1968 году окончил Ленинградскую консерваторию. После этого он выступал на сцене Ташкентского театра оперы и балета. Позже Шабунио переехал в Свердловск, где начал работать в Свердловском театре оперы и балета.

За свою карьеру Шабунио исполнил десятки партий в различных операх: Борис Годунов, Досифей, Иван Грозный, Сальери, Мельник, Князь Игорь, Руслан, Томский, Мефистофель, король Филипп и другие.

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