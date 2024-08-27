Ушел из жизни главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский

Скончался главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Соответствующая информация появилась на сайте театра.

График ушел из жизни в возрасте 80 лет. Последние четыре года он занимал пост главного художника столичного театра «Эрмитаж» и оформлял плакаты к спектаклям.

«Он мой человек. Он наш человек. Без него будет трудно», — высказался худрук театра Михаил Левитин.

Ранее мы писали, что основатель околофутбольной группировки ЦСКА Максим Еремин подавился мясом и умер. Уточняется, что мужчине вызвали бригаду скорой помощи и срочно доставили в больницу имени Ворохобова. Однако врачи не смогли спасти Еремина, он скончался в результате механической асфиксии.

Также сообщалось, что ушла из жизни актриса из фильмов «Процесс» и «Расставаясь с детством» Мария Курманалиева. Причина смерти артистки не раскрывается.