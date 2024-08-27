Подавился за ужином: умер один из основателей околофутбольной группировки ЦСКА Максим Еремин

В Москве скончался один из основателей крупнейшей околофутбольной группировки ЦСКА Red-Blue-Warriors Максим Еремин. Ему было 50 лет.

По данным Telegram-канала Baza, 25 августа мужчина подавился во время ужина и начал задыхаться из-за попавшего в дыхательные пути куска мяса.

Еремину вызвали бригаду скорой помощи и срочно доставили в больницу имени Ворохобова. Однако медики не смогли спасти Еремина, он скончался в результате механической асфиксии.

Максим Еремин был полковником ФСБ и начальником отдела по борьбе с терроризмом. Был в командировке в Сири. У него осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве двухлетний ребенок умер после того, как поел морковь. Мальчик подавился овощем и задохнулся. Отец пытался оказать сыну помощь, но не смог спасти малыша.