Умерла актриса из фильмов «Процесс» и «Расставаясь с детством» Мария Курманалиева. О смерти Марии сообщила певица Айгуль Бралинова в соцсети.

Как выяснилось, артистка ушла из жизни еще 25 августа. Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что прощание состоится в Новосибирске в здании городского бюро судмедэкспертизы.

«Ушла из жизни замечательный человек Мария Колмурзаевна Курманалиева, выпускница ГИТИСа, актриса театра и кино, долгие годы преподававшая мастерство актера в нашем музыкальном колледже им. А.Ф. Мурова. Искренние соболезнования родным и близким Марии Колмурзаевны», — написала певица.

Мария дебютировала в кино в 1968 году. В ее фильмографии есть такие проекты, как «Процесс», «Расставаясь с детством», «Ошибка», «Зеница ока».

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