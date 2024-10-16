Ушел из жизни генерал Джексон, который не стал блокировать миротворцев РФ в Приштине

Ушел из жизни бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Майк Джексон. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Джексон прославился благодаря своему непопулярному приказу. Он командовал Силами НАТО для Косова и в разгар конфликта в 1999 году пропустил российских миротворцев в аэропорту Приштины. Последние совершили успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. Причиной Джексон назвал свое нежелание «начинать третью мировую войну».

Генерал умер в возрасте 80 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Всего Джексон провел на военной службе 45 лет.

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