Умер в 54 года Максим Круковский, сыгравший единственную роль в советском кино

Умер в 54 года актер Максим Круковский. Он сыграл единственную роль в советском кино.

О смерти сообщает портал «Кино-театр.ру». Круковский скончался 11 октября. Причина смерти не называется.

Круковский известен по роли Костика в картине «Удивительные приключения Дениса Кораблева». Она снята по рассказам писателя Виктора Драгунского, музыку к фильму написал Владимир Шаинский. Круковский исполнял в фильме не главную роль, на момент съемок ему было девять лет.

В комментариях под сообщением о смерти актера говорится, что он был музыкантом в составе группы, потом работал радиоведущим.

Ранее сайт «Страсти» рассказывал о судьбах советских детей-актеров. Так, актер Ян Пузыревский, известный по роли Кая в «Снежной Королеве», совершил суицид. Сыгравший Колю в картине «Гостья из будущего» Алексей Фомкин страдал запоями и умер при пожаре. Другие истории читайте в нашем материале.