Три дня провел в реанимации: умер актер Николай Пархоменко

Умер актер и театральный деятель Николай Пархоменко. Как сообщает портал «Кино-театр.ру», мужчины не стало 15 октября 2024 года.

Николай запомнился ролью в драме «Выкидыш», которая вышла в 1991 году. Съемки проходили на Одесской киностудии.

По информации издания «Вести КАМАЗа», артист скончался в возрасте 80 лет. Друзья сообщили, что 11 сентября мужчина заболел воспалением легких и три дня провел в реанимации. После перевода в стационар Пархоменко почти ничего не ел и мало говорил. За ним ухаживали, но из больницы он так и не вышел – его сердце остановилось.

Николай родился в 1943 году, а в 1974 году переехал в Набережные Челны, где создал театральную студию «Ника». Премьера ее первого спектакля – «А зори здесь тихие» по повести Васильева состоялась 9 мая 1975 года.

Мужчина был главным режиссером и на своем посту в 1988 году стал лауреатом премии Мусы Джалиля. Совмещал свою деятельность с преподавательской.

Отмечается, что похоронами знаменитости займутся его друзья, которые ухаживали за ним в больнице.

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