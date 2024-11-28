Умер подполковник НАТО Кент Миллер, обучавший украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Военный ушел из жизни 25 ноября от медицинских осложнений. Умерший проходил службу в Бельгии, куда его отправили как специалиста по планированию и координации в рамках военной операции.

«С прискорбием источник сообщает о гибели одного из солдат, подполковника Кента Миллера», — сказано в некрологе.

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