Скончался экс-замминистра обороны ГДР Фриц Штрелец

Ушел из жизни бывший замглавы Министерства национальной обороны ГДР генерал-полковник Фриц Штрелец. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

По информации агентства DPA, экс-замминистра обороны ГДР умер после тяжелой болезни в учреждении по уходу за больными и престарелыми в городе Ораниенбург (федеральная земля Бранденбург). На момент смерти ему было 98 лет.

Фриц Штрелец появился на свет на территории современной Польши. Во время Второй мировой войны он оказался в советском плену, после ее окончания жил и работал в ГДР. Генерал-полковник служит одним из авторов книги «Без стены была бы война» о Берлинской стене.

Примечательно, что после воссоединения Германии он был приговорен к 5,5 года лишения свободы за подстрекательство к убийству людей, которые бежали из ГДР в Западную Германию.

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