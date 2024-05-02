Ушел из жизни экс-участник Electric Light Orchestra Ричард Тэнди

На 77-м году жизни скончался экс-клавишник британской группы Electric Light Orchestra Ричард Тэнди. Об этом пишет The Guardian.

Причина смерти музыканта не раскрывается.

Напомним, Ричард Тэнди присоединился к Electric Light Orchestra в 1972 году, первоначально выступая в роли бас-гитариста, а затем став клавишником. Вместе с вокалистом Джеффом Линном и барабанщиком Бивом Бивэном артист оставался в составе группы до его расформирования в 1986-м

В 2017-м его с Electric Light Orchestra внесли в Зал славы рок-н-ролла.

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