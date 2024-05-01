В Финляндии умер первый продюсер СССР Андрей Тропилло

Продюсер «Аквариума» и «Кино» Андрей Тропилло ушел из жизни в возрасте 73 лет. Последние два года музыкант провел в Финляндии. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Дочь Андрея Тропилло рассказала в беседе с изданием, что тело артиста нашли в его квартире 28 апреля. Трагическую новость она узнала от соседей отца.

На данный момент судмедэксперты выясняют точную причину смерти Тропилло. По словам дочери, рок-музыканта планируют похоронить в Финляндии.

Андрей Тропилло стал основателем первой частной студии звукозаписи «АнТроп». В 1980-х мужчина записывал альбомы для таких групп, как «Кино», «Аквариум», «Алиса», «Ноль» и «Зоопарк». За это Тропилло прозвали первым продюсером СССР.

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