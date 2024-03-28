Ушел из жизни экс-сенатор США Джо Либерман

Скончался американский политик, бывший сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Уточняется, что политик умер в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения, полученные в результате падения. При этом обстоятельства ЧП не раскрываются.

Напомним, Джо Либерман четырежды был избран в сенат конгресса США, из них три раза его выдвигала Демократическая партия, а последний – баллотировался в качестве независимого кандидата. В 2000 году кандидат в президенты США Альберт Гор выдвинул Либермана претендентом на пост вице-президента, но на выборах они проиграли Джорджу Бушу – младшему и Дику Чейни.

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