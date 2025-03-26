Ушел из жизни экс-седьмая ракетка мира и чемпион пяти турниров ATP Хуан Агилера

Ушел из жизни испанский теннисист Хуан Агилера. Об этом пишет издание Mundo Deportivo.

Бывший спортсмен скончался на 64-м году жизни. Причиной смерти мужчины стал рак.

Хуан Агилера в период с 1984 по 1990 год выиграл пять титулов ATP. Также стал первым испанским теннисистом, сумевшим выиграть турнир «Мастерс». Спорстмен в десятку лучших игроков мира на пике карьеры. Вдобавок он выступал за национальную сборную на Кубке Дэвиса.

Ранее мы писали, что на 59-м году жизни скончалась актриса, танцовщица и модель Синдиана Сантанджело. Известно, что манекенщица делала «уколы красоты» в кустарных условиях.

Также сообщалось, что в возрасте 98 лет скончался экс-замминистра обороны ГДР Фриц Штрелец. Мужчина умер после тяжелой болезни в учреждении по уходу за больными и престарелыми.