Умер актер театра и кино Георгий Николаев

Умер выдающийся актер театра и кино, заслуженный артист Карелии Георгий Николаев. Скорбную весть о его уходе передали близкие друзья, о чем пишет издание «Петрозаводск говорит».

Георгий Николаев родился 3 ноября 1971 года. В 1996 году он успешно завершил обучение в актерской студии при театре драмы Карелии «Творческая мастерская» под руководством народного артиста России и Литвы Ивана Петрова. В 2010 году Георгий Николаев окончил актерский курс Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.

Все это время, с 1996 по 2019 год, Георгий служил в театре драмы Карелии «Творческая мастерская», где его талант и профессионализм были высоко оценены зрителями и коллегами. В период с 2019 по 2022 годы он продолжал свою творческую деятельность в Московском областном государственном театре юного зрителя.

В 2023 году Георгий Николаев принял участие в реалити-шоу, транслируемом на телеканале «Пятница», где герои искали свою вторую половинку.

Ранее мы писали о смерти бодибилдера через два дня после того, как он завоевал кубок чемпиона на соревнованиях в ЦК «Урал». 28-летний Дмитрий Кимак внезапно упал и не очнулся у себя дома. У молодого человека были большие планы, о которых он рассказывал в своей группе в соцсетях.

Также стало известно о смерти одноногого актера из Африки Мистера Ибу, который умер в возрасте 62 лет. В прошлом году у звезды возникли проблемы со здоровьем. В том числе, он перенес ампутацию ноги.