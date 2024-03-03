Одноногий актер из Африки Мистер Ибу умер в возрасте 62 лет

В нигерийском городе Лекки 2 марта ушел из жизни актер Джон Икачукву Окафор, известный под псевдонимом Мистер Ибу. Ему было 62 года. Об этом сообщает африканское СМИ The SCOOP KENYA.

Актер сыграл Мистера Ибу — главного героя комедийной франшизе, вышедшей на экране в нулевых.

За свою карьеру Окафор снялся в более чем 200 полнометражных картинах. Актера признали звездой Нолливуда, нигерийского кинопроизводства, одного из крупнейших в мире.

В прошлом году у актера возникли проблемы со здоровьем. В том числе, он перенес ампутацию ноги.

Актер умер в больнице. Причиной его кончины называют остановку сердца.

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