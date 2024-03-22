Ушел из жизни экс-глава Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный

Умер бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный. Информация об этом появилась на сайте организации.

На момент смерти экс-президенту Федерации конного спорта СССР и России было 79 лет. Точная причина кончины неизвестна. О времени и месте похорон будет объявлено дополнительно.

«Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близком усопшего. Михаил Семенович навсегда останется в памяти конников», — сказано в заявлении организации.

Напомним, Михаил Буденный является сыном маршала СССР, командующего Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны Семена Буденного. Михаил Буденный с 1984 по 1993 год возглавлял Федерацию конного спорта, а с 1990 по 1995 год был членом бюро Международной федерации конного спорта.

Ранее стало известно, что скончался создатель грузовика «Урал» Анатолий Титков. Уточняется, что 100-летний создатель военного грузовика умер от рака.

Также мы писали, что в возрасте 88 лет умер казахстанский писатель-фантаст Медеу Сарсекеев.