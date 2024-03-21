100-летний создатель грузовика «Урал» Анатолий Титков умер в Москве от рака. Об этом сообщает ИА Регнум.

21 марта стало известно о смерти Анатолия Титкова. Сообщалось, что создатель военного грузовика умер в доме престарелых в деревне Яковлево. Дочь Титкова сообщила, что у него был рак предстательной железы и «куча сопутствующих заболеваний».

Кроме того, 3 года назад он похоронил жену. Смерть супруги также повлияла на его здоровье.

«Мама умерла в 2021 году. После её смерти папа угас. Он очень сильно переживал», — сообщила наследница Титкова.

Ранее стало известно, что церемония прощания с журналистом Василием Уткиным пройдет 23 марта в Москве. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что сотрудницу Института всеобщей истории РАН Лилию Баюн нашли мертвой в квартире. По предварительным данным, лингвист могла умереть от остановки сердца.