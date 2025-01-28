Ушел из жизни Джим Таубер, работавший с Дэвидом Линчем над «Дикими сердцем»

Ушел из жизни продюсер и бывший киноменеджер высшего звена Джим Таубер. Об этом пишет издание Deadline.

По данным источника, причиной смерти 74-летнего кинематографиста стала множественная миелома. Близкие Таубера подтвердили эту информацию.

Джим Таубер являлся президентом Sidney Kimmel Entertainment в течение десяти лет. До этого продюсер работал в Fox, Propaganda Films, Columbia TriStar и других компаниях.

Усопший спродюсировал десятки известных проектов, включая картины «Быть Джоном Малковичем», «Дикие сердцем» Дэвида Линча и «Место под соснами».

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