В Париже скончался легендарный русский художник и писатель Николай Дронников

Ушел из жизни советский и французский художник, график, скульптор, прозаик и издатель авторских книг Николай Дронников. Об этом в личном Telegram-канале сообщил историк культуры Николай Подосокорский.

«Летописец русской эмиграции» умер в Париже на 95-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Кремация пройдет 5 февраля.

Дронников появился на свет в 1930 году. В 1957-м окончил Московское художественное училище памяти 1905 года, в 1963-м — Московский государственный художественный институт имени Сурикова. В 1968 году во время пребывания во Франции встретился с Марком Шагалом — встреча подтолкнула художника к эмиграции. В 1970-х он переехал в Париж, где жил до самой смерти.

Среди художественных работ Николая Дронникова — циклы пейзажей Москвы 1970-х годов, видов Парижа и его окрестностей, акварелей с видами Италии и выполненные с натуры графические и живописные портреты значимых общественных и культурных деятелей России XX века.

Кроме того, Дронников издавал малотиражные уникальные книги, в том числе — со стихотворениями и фрагментами из дневников своего близкого товарища Геннадия Айги.

Ранее мы писали, что в возрасте 96 лет скончалась звезда Голливуда Джен Шепард, работавшая с Элвисом Пресли.