Умерла в 96 лет звезда Голливуда Джен Шепард, работавшая с Элвисом Пресли

Актриса Джен Шепард умерла в возрасте 96-ти лет. Она считалась иконой Голливуда и работала с артистом Элвисом Пресли. Подробности ее кончины сообщает портал Legacy.com.

Отмечается, что Джен не стало еще 17 января. Последние дни жизни она провела в медицинском центре Providence St. Joseph в Бербанке. Актриса тяжело болела. Перед смертью она лечилась от пневмонии. Причиной смерти названа легочная недостаточность.

Шепард запомнилась многим по проектам, в которых играла вместе с Элвисом Пресли. Они были партнерами в фильмах «Кинг Креол» и «Рай по-гавайски». Актриса рассказывала, что даже не знала, кто такой Элвис, когда только начала работать с ним. Но стоило им поближе познакомиться, как она влюбилась в него.

Также Джен получила популярность за съемки в телевизионных вестернах. Всего их в ее фильмографии около 30-ти.

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