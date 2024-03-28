Ушел из жизни двукратный победитель Кубка европейских чемпионов Ларри Ллойд

Скончался бывший английский футболист Ларри Ллойд. Информация об этом появилась на сайте клуба «Ноттингем Форест», за который он играл 1976 по 1981 год.

«Мы выражаем соболезнования друзьям и семье Ларри в это поистине печальное время. Покойся с миром, Ларри», — сказано в заявлении клуба.

Экс-футболист умер на 76-м году жизни. Причина смерти Ллойда не раскрывается.

Напомним, Ларри Ллойд также выступал за «Ливерпуль» в 1969–1974 годах. За этот период он провел 218 матчей. В 1979 и 1980 годах в составе «Ноттингем Форест» спортсмен завоевал Кубок европейских чемпионов (Лига чемпионов — нынешнее название).

На протяжении карьеры Ллойд также играл за «Бристоль Роверс», «Ковентри Сити» и «Уиган Атлетик». Вдобавок на его счету четыре матча за сборную Англии.

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