Опубликовано 10 апреля 2024, 17:48
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Ушел из жизни дважды номинированный на «Оскара» режиссер Хайме де Арминьян
В возрасте 97 лет умер испанский режиссер Хайме де Арминьян.
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Скончался один из самых известных испанских режиссеров Хайме де Арминьян. Об этом сообщает издание ABC.
Кинематографист умер в возрасте 97 лет. Причина и обстоятельства смерти режиссера не раскрываются.
Напомним, Хайме де Арминьян дважды был номинирован на премию «Оскар» за фильмы «Моя прекрасная сеньорита» и «Гнездо» - в 1973-м и 1981-м годах соответственно. Всего на счету постановщика свыше двадцати значимых призов и номинаций.
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