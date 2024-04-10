Ушел из жизни дважды номинированный на «Оскара» режиссер Хайме де Арминьян

Скончался один из самых известных испанских режиссеров Хайме де Арминьян. Об этом сообщает издание ABC.

Кинематографист умер в возрасте 97 лет. Причина и обстоятельства смерти режиссера не раскрываются.

Напомним, Хайме де Арминьян дважды был номинирован на премию «Оскар» за фильмы «Моя прекрасная сеньорита» и «Гнездо» - в 1973-м и 1981-м годах соответственно. Всего на счету постановщика свыше двадцати значимых призов и номинаций.

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