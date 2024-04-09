Умер Питер Хиггс, предсказавший существование элементарной частицы за 48 лет до её открытия

В возрасте 94 лет умер физик, лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс. Он получил известность после того, как предсказал существование бозона - неделимой, элементарной частицы - за 48 лет до официального открытия.

О смерти ученого написал сайт Kp.ru.

Хиггс умер дома. Перед этим ученый некоторое время болел.

Хиггс был удостоен Нобелевской премии в 2013 году. Награду вручили за работу, проделанную им в 1964 году вместе с другим ученым – Франсуа Энглертом. Предсказанный учеными бозон открыли в 2012 году – только тогда физики подтвердили, что обнаружили бозон Хиггса.

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