passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 09 апреля 2024, 21:36
1 мин.

Умер Питер Хиггс, предсказавший существование элементарной частицы за 48 лет до её открытия

Умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс, предсказавший существование бозона.
Умер Питер Хиггс, предсказавший существование элементарной частицы за 48 лет до её открытия

© Freepik

В возрасте 94 лет умер физик, лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс. Он получил известность после того, как предсказал существование бозона - неделимой, элементарной частицы - за 48 лет до официального открытия.

О смерти ученого написал сайт Kp.ru.

Хиггс умер дома. Перед этим ученый некоторое время болел.

Хиггс был удостоен Нобелевской премии в 2013 году. Награду вручили за работу, проделанную им в 1964 году вместе с другим ученым – Франсуа Энглертом. Предсказанный учеными бозон открыли в 2012 году – только тогда физики подтвердили, что обнаружили бозон Хиггса.

Ранее сообщалось о смерти оперного певца, ведущего программы «Романтика романса» Евгения Кунгурова. Его тело нашли 8 апреля, артист покончил с собой. Перед этим жена Кунгурова обратилась в полицию с тем, чтобы жилище проверили – она волновалась, так как супруг написал смс, в котором предупредил о планах совершить суицид.

Стало известно, что в 2023 году музыкант и его жена собирались разводиться по инициативе супруги. Однако суд тогда не рассмотрел иск, а повторный пара не подавала. Поэтесса Любовь Воропаева, знакомая с певцом, также рассказывала, что артист поступил «не очень хорошо» с первой женой.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
открытие