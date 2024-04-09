Умер на 58-м году жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Андрей Клыков
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Умер заслуженный артист России и знаменитый дрессировщик диких животных Андрей Клыков. Ему было 57 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.
Причина смерти Андрея Викторовича пока не уточняется. Также нет данных о том, страдал ли он в последнее время от каких-либо проблем со здоровьем. Руководство и коллектив организации лишь выразили соболезнования его близким.
«Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании», - написали в некрологе.
О дате и времени прощания с артистом будет объявлено позже.
Отметим, что Клыков выступал на арене цирка с конца 80-х годов. Еще на последнем курсе университета его взяли акробатом в номер «Дамы и гусары». После он стал активно заниматься дрессировкой животных. Он создал шоу с медведями, леопардами и другими дикими зверями.
Также артист был известен и в кино благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он появился в третьем сезоне проекта в образе милиционера с обезьяной.
Ранее ушла из жизни заслуженный художник РФ Людмила Волова. Ей было 82 года.