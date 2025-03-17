Ушел из жизни член союза писателей РФ Керек Сапо

Ушел из жизни член Союза писателей России Алтай Керек Сапо. Об этом сообщает пресс-служба Кош-Агачского района.

Литератор скончался на 85-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

«Керек Севостьянович был не только талантливым автором, но и ярким исполнителем яҥар кожоҥ. Неоднократный победитель республиканских конкурсов народных напевов, знаток традиционной культуры алтайского народа», – сказано в публикации.

Первые свои произведения Керек Сапо начал писать в 1980-х годах. Его стихи и рассказы публиковались в местных и региональных изданиях. В период с 2010 по 2022 год писатель опубликовал четыре книги.

Он также был членом Союза журналистов Республики Алтай.

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