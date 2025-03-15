Умер в 60 лет после продолжительной болезни абдоминальный хирург Владимир Бедин

В Москве умер абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С. П. Боткина, профессор Владимир Бедин. Ему было 60 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что врач продолжительное время болел.

«За годы своей безупречной работы Владимир Владимирович стал настоящим символом надежды для множества пациентов, многие из которых считали его не просто врачом, а спасителем», - говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале Боткинской больницы.

Владимир Бедин занимался медициной более 30 лет. Он также являлся профессором кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), ведущим научным сотрудником и врачом-онкологом. Был удостоен множества государственных наград и признания коллег.

Ранее умер директор Мценской художественной школы, член Союза художников России Сергей Прокопов. Ему было 78 лет. Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что он ушел из жизни 15 марта.