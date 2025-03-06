Ушел из жизни член Союза кинематографистов Владлен Логинов, написавший около 400 книг

Ушел из жизни публицист, историк и кинодраматург Владлен Логинов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

Публицист умер на 96-м году жизни. Причина смерти Логинова не раскрывается. Прощание с кинодраматургом состоится 7 марта.

Владлен Логинов является автором более 400 научных исследований и книг. Одной из наиболее известных его работ является трехтомник, посвященный жизни председателя Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина. Помимо этого, в Союзе кинематографистов напомнили, что Владлен Логинов вместе с Михаилом Шатровым и Александром Зархи работал над тремя художественными и документальными фильмами.

Ранее мы писали, что в возрасте 86 лет скончался 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» Фред Столл.

Также сообщалось, что на 85-м году жизни умер американский джазовый композитор Рой Айерс.