Ушел из жизни американский джазовый композитор Рой Айерс

Скончался выдающийся американский джазовый музыкант и композитор Рой Айерс. Об этом сообщается в микроблоге артиста.

Музыкант ушел из жизни в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Причиной смерти Айерса стала продолжительная болезнь.

«Он прожил долгую и насыщенную жизнь, и нам будет очень не хватать его», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях композитора.

Рой Айерс появился на свет в 1940 году в Лос-Анджелесе. Его творчество охватывает такие жанры, как фанк, соул и джаз. С 1963-го артист выпустил в качестве сольного исполнителя десятки альбомов. Музыканта также называют «крестным отцом неосоула» — стиля, который сочетает элементы хип-хопа и ритм-н-блюза. Наибольшей популярностью пользуются его композиции «Everybody Loves the Sunshine», «Searchin» и «Running Away».

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