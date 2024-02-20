Опубликовано 20 февраля 2024, 12:18
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Ушел из жизни чемпион мира по футболу в составе ФРГ Андреас Бреме
В возрасте 63 лет умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме.
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Скончался немецкий футболист Андреас Бреме. Об этом сообщает NTV.
Спортсмен умер на 64-м году жизни. По предварительным данным, у него остановилось сердце.
Напомним, Андреас Бреме является автором победного мяча сборной ФРГ в финале Чемпионата мира по футболу 1990 года, когда Германия одержала победу над сборной Аргентины.
Футболист также становился чемпионом Германии в составе клубов «Кайзерслаутерн» и «Бавария» и Италии в составе «Интера». Бреме завершил спортивную карьеру в 1998 году.
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