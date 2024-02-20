Ушел из жизни чемпион мира по футболу в составе ФРГ Андреас Бреме

Скончался немецкий футболист Андреас Бреме. Об этом сообщает NTV.

Спортсмен умер на 64-м году жизни. По предварительным данным, у него остановилось сердце.

Напомним, Андреас Бреме является автором победного мяча сборной ФРГ в финале Чемпионата мира по футболу 1990 года, когда Германия одержала победу над сборной Аргентины.

Футболист также становился чемпионом Германии в составе клубов «Кайзерслаутерн» и «Бавария» и Италии в составе «Интера». Бреме завершил спортивную карьеру в 1998 году.

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