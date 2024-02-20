Порноактриса Кэгни Линн Картер совершила самоубийство

Порноактриса Кэгни Линн Картер была найдена мертвой в ее доме в Кливленде (штат Огайо). Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, 36-летняя звезда фильмов для взрослых совершила суицид. При этом знакомые женщины утверждают, что в последнее время она выглядела счастливой и старалась заниматься саморазвитием.

Сейчас окружение актрисы собирает средства на ее похороны, оставшиеся деньги будут переданы на благотворительные цели, в том числе на помощь животным. В случившемся в настоящий момент разбираются сотрудники полиции.

Напомним, Кэгни Линн Картер за свою жизнь приняла участие в съемках более чем ста фильмов для взрослых и обладала множеством различных наград. В 2019 году актриса ушла из порноиндустрии и открыла собственную студию танцев на пилоне.

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