Умерла известная журналистка из Севастополя Наталья Троицкая

Ушла из жизни бывший главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья Троицкая. О ее смерти сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Наталья Троицкая пришла работать в «Славу Севастополя» в 1974 году. Она была корреспондентом, после заведовала отделом культуры, руководила секретариатом. Более 20 лет журналистка возглавляла издание, с 1998 по 2022 год.

Именно она, говорит губернатор, передала свой опыт многим севастопольским журналистам и сделала издание главной газетой города.

«Она была патриотом России и Севастополя. Когда началась Русская весна, в каждом номере газеты на первых страницах были слова: «Помни, чей ты сын, Севастополь!», — написал Развожаев в некрологе.

Прощание с Троицкой пройдет 19 февраля 11.30 в Покровском соборе города.

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