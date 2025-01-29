Ушел из жизни бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня

Ушел из жизни бывший управляющий делами Совета министров Советского Союза Михаил Шкабардня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дочь усопшего.

Бывший госслужащий умер в возрасте 94 лет в ночь на 29 января. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

С 1980-го по 1989 год Михаил Шкабардня занимал должность министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.

С 1989-го по 1990 год он работал управляющим делами Совета министров СССР и ушел на пенсию с этого поста, не захотев входить в состав Кабинета министров. В соответствии с указом президента Советского Союза от 30 декабря 1990 года, за выдающиеся достижения в разработке и испытаниях многоразовой ракетно-космической системы «Энергия – Буран» Шкабардню наградили званием Героя Социалистического Труда.

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