Умер на 79-м году жизни советский писатель Виктор Гордей

Не стало советского писателя Виктора Гордея. Он умер на 79-м году жизни 23 января. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Причина смерти публициста не уточняется. Также неизвестно, как прошли последние дни его жизни.

Отметим, что Виктор Гордей окончил факультет журналистки Брестского государственного университета. Он работал и публиковался в различных белорусских журналах, а также трудился в издательстве «Художественная литература». Писать произведения журналист начал в 1960-м году. Сообщается, что Виктор писал книги как для взрослых, так и для детей.

Церемония прощания с писателем состоялась 25 января.

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