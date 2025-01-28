Умер в 85 лет автор песни «Листья желтые над городом кружатся» Янис Петерс

Умер автор песни «Листья желтые над городом кружатся» Янис Петерс. Ему было 85 лет. От чего именно скончался Петерс не разглашается. Об этом сообщает Grani.lv.

Поэт за свою жизнь написал сотни стихотворений, и многие его строки были положены на музыку композитора Раймонда Паулса. Самые известные работы — песня «В том городе», мюзикл «Сестра Керри» и песни к спектаклю «Шерлок Холмс».

Отметим, что стихи Петерс начал писать относительно поздно — не в школьные годы, а уже в 25 лет. Однако благодаря таланту ему удалось завоевать уважение коллег. Он был первым секретарем Союза писателей Латвийской ССР, а также основателем Народного фронта Латвии и послом Латвийской Республики в Российской Федерации в 1991 по 1997 годы.

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