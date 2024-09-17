Ушел из жизни бывший тренер теннисистки Шараповой Роберт Лансдорп

Скончался бывший тренер теннисистки Марии Шараповой Роберт Лэнсдорп. Об этом сообщает Tennis.com.

Американский специалист ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причины смерти не уточняются.

Лэнсдорп работал с четырьмя теннисистами, которые были первыми ракетками в мужском и женском одиночном разрядах. Помимо Шараповой, это американцы Пит Сампрас, Линдси Дэвенпорт и Трейси Остин. Суммарно эти четыре воспитанника Лэнсдорпа выиграли 24 титула турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

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