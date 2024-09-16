Умер в 69 лет актер из французской комедии «Налево от лифта» Жан-Мишель Дюпуа

Во Франции умер актер, мастер второплановых ролей Жан-Мишель Дюпуа. Ему было 69 лет.

Официальная причина смерти артиста не раскрывается, однако известно, что он продолжительное время болел. Данных о том, где будет похоронен Дюпуа, нет.

Жан-Мишель Дюпуа стал известен благодаря роли Этьена Ланье в комедии «Бум» (La boum). Кроме того, зрители запомнили его игру в комедии «Налево от лифта» с Пьером Ришаром и Эммануэлем Беаром.

Всего фильмография Дюпуа насчитывает почти 100 ролей. Он активно снимался с 1976 по 2006 год, сообщает LeFigaro.

Ранее умер брат певца Майкла Джексона Тито. Ему было 70 лет. Артисту стало плохо во время поездки Великобританию, у него случился сердечный приступ. При этом официальная причина смерти еще не установлена.