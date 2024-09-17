В Одессе умер работавший с режиссером Говорухиным кинооператор Леонид Бурлака

В Одессе умер советский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака. Ему было 85 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что кинематографист страдал от тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с Леонидом Бурлаком состоится 17 сентября на Одесской киностудии, сообщили в национальном Союзе кинематографистов.

Леонид Бурлака окончил операторский факультет ВГИКа после чего работал на Одесском телецентре сначала осветителем, а затем и оператором. В 1963 году он был принят в штат Одесской киностудии на вакансию кинооператора.

В 1963году вышла дебютная картина Бурлака под названием «Молодожен». Всего за годы работы на Одесской киностудии он снял более 20 фильмов.

Леонид Бурлака работал с режиссерами Станиславом Говорухиным над культовым многосерийным фильмом «Место встречи изменить нельзя». Кроме того, он сотрудничал с Петром Тодоровским, Григорием Поженяном и другими известными режиссерами, сообщает aif.ru.

Ранее умер в 69 лет актер из французской комедии «Налево от лифта» Жан-Мишель Дюпуа. Известно, что он продолжительное время болел.