Ушел из жизни бывший тренер теннисиста Марата Сафина Петер Лундгрен

Умер швед Петер Лундгрен – бывший тренер российского теннисиста Марата Сафина. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на детей спортсмена.

Причины смерти 59-летнего тренера не раскрываются. В 2023 году Лундгрену ампутировали часть левой ноги из-за инфекции после перелома лодыжки.

После завершения спортивной карьеры в 1995 году Петер Лундгрен занялся тренерской работой. Под руководством шведа Марат Сафин выиграл четыре турнира, в том числе Australian Open и два «Мастерса». Также Лундгрен тренировал швейцарцев Роджера Федерера, Стэна Вавринку, чилийца Марсело Риоса и сборную Великобритании. Федерер под руководством Лундгрена выиграл 10 турниров, в частности, одержал первую победу на Уимблдоне.

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