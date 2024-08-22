Умерла одна из самых известных киноредакторов Ирина Сергиевская

Ушла из жизни одна из известнейших киноредакторов Ирина Сергиевская. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, редактор скончалась в возрасте 92 лет в своей квартире на улице Пырьева в Москве. В последние годы кинематографист испытывала проблемы со здоровьем, за ней ухаживала сиделка.

Ирина Сергиевская была редактором таких известных кинолент, как Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Джентльмены удачи», «Калина красная», «Романс о влюбленных», «Подранки», «Тема». Помимо этого, она несколько лет работала заместителем директора Мосфильмофонда, награждена медалью «За трудовую доблесть».

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