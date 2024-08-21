За четверть века сыграли более полутысячи концертов: умер пианист и партнер Юрия Башмета Михаил Мунтян

Народный артист РФ, выдающийся советский и российский пианист Михаил Мунтян ушел из жизни. Музыканту было 88 лет, передает Cassicalmusicnews.ru.

Мунтян родился в 1935 году. Он окончил Институт имени Гнесиных. Затем он стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения и был им вплоть до 1976 года.

Мунтян прославился на весь мир работой со многими другими известными музыкантами. Так, например, он был бессменным напарником Юрия Башмета. А благодаря сотрудничеству с Федором Дружининым пианист вошел в историю как первый исполнитель Сонаты для альта и фортепиано Шостаковича.

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