Ушел из жизни бывший президент FIDE Фридрик Олафссон

Ушел из жизни бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Фридрик Олафссон. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Гроссмейстер скончался на 91-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

В 1958-м Фридрик Олафссон стал первым гроссмейстером в истории Исландии. Олафссон принимал участие в качестве запасного игрока в «Матче века» в 1970 году. Единственную партию он проиграл Василию Смыслову.

Исландец был руководителем FIDE с 1978 по 1982 год и был четвертым президентом организации. На этом посту он сменил нидерландца Макса Эйве. С 1984-го по 2005 год Олафссон был заведующим альтинга, однопалатного парламента Исландии.

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