Умер на 83-году жизни Энрике Батис, написавший музыку для «50 оттенков серого»

Умер известный музыкант Энрике Батис. Его мелодии многие могли слышать в фильме «50 оттенков серого», первая часть которого вышла в 2015 году и наделала много шума. Композитору было 82 года. Об этом сообщает El Universal.

В некрологе сказано, что Батис был основной фигурой классической музыки в Мексике. Его композиции использовали многие кинематографисты в своих фильмах и сериалах. Также Энрике снимался в документальной картине «Конкуренты: Русские вундеркинды».

До своего дня рождения музыкант не дожил всего месяц. Отмечается, что в последние годы он тяжело болел — у него диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за проблем со здоровьем Энрике Батис даже был вынужден выйти на пенсию в 2018 году. С того момента он больше не писал музыку.

К слову, за свою карьеру музыкант создал около 150 композиций.

Ранее умер известный индийский актер Манудж Кумар. Причиной кончины стал рак легких. Звезде Болливуда было 87 лет.