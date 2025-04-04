От рака легких скончался знаменитый индийский актер Манудж Кумар

В Мумбаи ушел из жизни звезда Болливуда Манодж Кумар. Об этом сообщает News24.

Артист умер в госпитале в Ченнаи. По некоторым данным, причиной смерти 87-летнего актера стал рак легких. Похороны пройдут в субботу.

Равикумар Менон появился на свет в Керале. Его кинодебют состоялся в 1968-м. В портфолио звезды Болливуда — около ста проектов. Так, он снимался в таких картинах, как «Любовь в Гималаях», «Мистерия», «Шахид», «Долг», «Грозовые облака», «Каменное сердце».

Кроме съемок в кино, покойный пробовал себя в различных направлениях, включая сочинение музыки, продюсирование и режиссуру. Мужчина также изучал и другие виды деятельности. За свою карьеру он был удостоен множества премий и отмечен различными номинациями.

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