Ушел из жизни бывший глава Росморречфлота Захарий Джиоев

Скончался бывший глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Захарий Джиоев. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале Росморречфлота.

Экс-руководитель Росморречфлота умер на 48-м году жизни. Причиной смерти Джиоева стала тяжелая продолжительная болезнь.

Траурная церемония прощания состоится 2 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.

Уточняется, что Джиоев пришел в Росморречфлот в 2011 году. С августа 2022 года по апрель текущего года он занимал должность руководителя Росморречфлота.

За этот период в реестр российских морских портов были включены порты Мариуполь и Бердянск. При непосредственном участии Джиоева запустилась работа по восстановлению деятельности морских портов новых субъектов. Вдобавок он внес большой вклад в обеспечение транспортной безопасности работы Керченской переправы.

Ранее мы писали, что на 84-м году жизни скончалась актриса из «Беверли-Хиллз 90210» Бетти Бриджес.

Также сообщалось, что в возрасте 64 лет умер концертмейстер камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Андрей Степин.