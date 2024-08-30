Умерла звезда «Беверли-Хиллз 90210» Бетти Бриджес

Актриса Бетти Бриджес умерла в возрасте 83-х лет. Причина ухода из жизни звезды не уточняется. Некролог опубликовало издание Deadline. Информация о ее смерти также указана в профиле на IMDb.

Сообщается, что Бетти умерла в доме своего сына 27 августа. Представитель актрисы новость о ее кончине подтвердил, но не стал раскрывать подробности.

Отметим, что Бриджес была звездой телевизионных шоу и стала популярна в 1970-х годах. Также она снималась в известных сериалах. В фильмографии актрисы есть проекты «Беверли-Хиллз 90210», «Скорая помощь», «Блюз Хилл-стрит», «Даллас», «Ангелы Чарли» и многие другие.

У Бетти остались два сына – Тодд и Джимми. Они, как и мать, решили развиваться в киноиндустрии.

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