Скончался концертмейстер камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Андрей Степин

Ушел из жизни концертмейстер камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Андрей Степин. Об этом сообщила пресс-служба оркестра.

«Сегодня ночью на 65-м году жизни не стало Андрея Михайловича Степина. Талантливейший музыкант и прекрасный человек, Андрей Михайлович проработал в оркестре 26 лет», – сказано в некрологе.

Причина смерти музыканта не раскрывается.

Андрей Степин родился в Москве, окончил Государственную консерваторию им. Чайковского. В Государственном камерном оркестре «Виртуозы Москвы» оказался в конце 1998 года. До этого 16 лет работал в Государственном оркестре под управлением Евгения Светланова. С 1997 года преподавал в МССМШ им. Гнесиных.

Степин принимал участие в записях и был первым исполнителем произведений таких современных композиторов, как Денисов, Шнитке, Хренников и других.

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