Ушел из жизни басист Херби Флауэрс, работавший с Дэвидом Боуи и Полом Маккартни

Скончался британский бас-гитарист Херби Флауэрс. Об этом сообщает издание The Guardian.

Музыканту было 86 лет. Причина его смерти не раскрывается.

Херби Флауэрс появился на свет в пригороде Лондона в 1938 году. Он начал свою карьеру как сессионный музыкант, а в 1969 году стал одним из основателей группы Blue Mink.

Бас-гитарист принимал участие в записи песен Дэвида Боуи, Элтона Джона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Сержа Генсбура и других артистов. Среди его работ — бас-партия в песне Лу Рида «Walk on the Wild Side». Эту композицию в 2015 году включили в Зал славы Grammy, она находится на 223-м месте в списке величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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