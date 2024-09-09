Умер звезда сериалов «Место встречи изменить нельзя» и «Есенин» Валерий Бассэль

Умер советский, украинский актер кино и сериалов Валерий Бассэль, запомнившийся по ролям в картинах «Место встречи изменить нельзя» и «Есенин». Ему было 85 лет.

О смерти заслуженного артиста Украины сообщает сайт kino-teatr.ru.

Валерий Бассэль родился в 1939 году в Москве. После школы окончил Новосибирское театральное училище. Работал в Калининградском театре, Одесском русском театре. С 1995 года руководил Камерным еврейским театром «Суета сует». Много лет артист служил в Одесском театре кукол.

С 1974 года Валерий Михайлович начал сниматься в кино. Он сыграл милиционера в «Место встречи изменить нельзя», врача-психиатра в «Есенине», Иншая — в «Охотниках за бриллиантами». Всего его фильмография насчитывает 63 проекта.

Артиста не стало 8 сентября. Причины его смерти не уточняются.

Ранее ушел из жизни в возрасте 75 лет заслуженный артист России, директор театра «Ангажемент» Леонид Окунев. Официальная причина его смерти не разглашается.