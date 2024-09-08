Умер в 75 лет директор тюменского театра «Ангажемент» Леонид Окунев

В Тюмени умер заслуженный артист России, директор театра «Ангажемент» Леонид Окунев. Ему было 75 лет.

Официальная причина смерти не разглашается. В театре также уточнили, что дата и время прощания с артистом пока не согласована.

«Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас», — приводит портал 72.ru некролог театра «Ангажемент».

Леонид Окунев окончил Тюменский государственный институт искусств и культуры после чего выступал на сценах Челябинского областного драматического театра и Тюменского драмтеатра. В 1993 году занял пост художественного руководителя театра «Русский Ангажемент», а в 2005 году возглавил «Ангажемент» имени В. С. Загоруйко.

Российским зрителям Окунев известен по роли в короткометражном фильме «Завоеватель» Владимира Хотиненко. Позже он снялся в других картинах знаменитого режиссера – «Патриотическая комедия» и «Мусульманин». В 2003 году сыграл в фильме «Правда о щелпах» и был удостоен приза за лучшую мужскую роль на кинофестивале «Кинотавр».

Кроме того, Окунев играл Паниковского в «Золотом теленке», деда в «Пасечнике» и «Пасечнике-2», штабс-капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых». Одна из последних его работ в кино – роль Никиты в фильме «Кунгур» режиссера Сергея Попова.

В 2019 году Леонид Окунев получил звание «Почетный работник культуры и искусства Тюменской области», а в 2022 году — «Почетный гражданин города Тюмени». В 2023 году стал лауреатом актерской премии «Фигаро».

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